Джемилев сообщил, какой бред нес Путин во время аннексии Крыма

14.02.17 11:06Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Джемилев потребовал от хозяина Кремля вывести российские войска из Крыма.

В 2014 году во время аннексии Крыма президент РФ Владимир Путинымел себя очень странно и говорил, что власть в Киеве якобы захватили фашисты, информирует еizvestia.com.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью «Апострофу».

«Когда я разговаривал с Путиным по телефону за четыре дня до референдума, он мне тоже говорил о том, как осчастливит крымских татар, обещал социальные проблемы всех крымских татар решить в течение нескольких месяцев и говорил, что Россия — страна, она за несколько месяцев сделает больше, чем Украина за 23 года своей независимости», – сообщил Джемилев.

По его словам, он порекомендовал Путину обратиться с этим предложением к украинским властям.

«Я ему сказал: «Спасибо за предложение, крымские татары хоть и в тяжелом положении, но в основном из-за того, что Россия в свое время совершила геноцид крымскотатарского народа и депортировала коренное население. И, конечно, Россия несет ответственность за то, в каком положении мы находимся сейчас», — рассказал Джемилев, уточнив, что потребовал вывести российские войска из Крыма.

По его мнению, Путин во время разговора вел себя очень странно.

«А вот мы посмотрим, референдум через четыре дня будет», – сказал он тогда. В общем, он странно вел себя. Начал рассказывать, что власть в Киеве захватили бандиты, фашисты… Я понимаю, ты своей публике такие вещи говоришь, а человеку, который с этого Майдана пришел, рассказывать, что там бандиты пришли — это просто бред», — рассказал Джемилев о разговоре с Путиным.

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