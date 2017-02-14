Распад империи. Когда Украина и РФ смогут наладить добрососедские отношения

14.02.17 11:00Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В Римской империи процесс распада продолжался 300 лет, говорит Мирослав Гай.

После вооруженной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма отношения между Украиной и Российской Федерацией вряд ли станут добрососедскими, информирует еizvestia.com.

Об этом командир взвода в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай рассказал на чате в «Главреде».

«Думаю, что хороших отношений с Российской Федерацией уже никогда не будет, потому что в среднесрочной перспективе не будет РФ в том виде, в каком мы ее знаем.

Там сейчас запущены такие исторические процессы, которые, по всем законам существования общества, государств и империй, должны привести к разрушению и распаду РФ в том виде, в каком мы ее знаем последние 200-300 лет», — говорит волонтер.

«Все империи в истории так или иначе распадались, и та ситуация, которую мы имеем сейчас на востоке и внутри Украины, возникла именно потому, что в свое время Российская империя не развалилась окончательно, а превратилась в новый гибридный гегемон под названием СССР. А тот, в свою очередь, тоже не развалившись окончательно, превратился в нового монстра с имперскими амбициями — Российскую Федерацию», — продолжает офицер запаса.

«Все то, что мы сейчас наблюдаем, — это исторический объективный процесс распада империи. В Римской империи этот процесс продолжался 300 лет, в случае Российской империи этот процесс тоже занял примерно столько же: XIX, ХХ века и в XXI веке этот процесс должен подойти к концу.

А после того, как имперский режим РФ падет, можно будет говорить о перспективах добрососедских отношений между Украиной и теми новыми странами, которые появятся у наших границ», — подчеркнул руководитель благотворительного фонда.

Продолжая тему падения имперского режима РФ, Мирослав Гай заметил, что на ее территории, кроме «Новгородской республики», «Московского княжества», «Казанского ханства» и ряда национальных республик может возникнуть ряд других квазигосударственных образований: «Посмотрите на Кавказ.

Посмотрите на Якутию. Посмотрите на территории, отданные в аренду Китаю. Обратите внимание на Карелию, Приднестровье, Кенигсберг. Там есть чему распадаться».

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