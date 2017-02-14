Россия хочет отказаться от Донбасса, – эксперт

14.02.17 09:51Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

В ближайшие несколько лет Россия не вернет аннексированный полуостров, но попытается "запихнуть" оккупированные территории Донбасса назад в Украину.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в своей статье на "Обозревателе".

Только возвращение территорий Украины должно выглядеть как геополитическая победа Владимира Путина.

По словам Орешкина, также Кремль не собирается анексировать Донбасс и присоединять его к территориям РФ. Но Путин заинтересован в том, чтобы за все, что происходит в зоне боевых действий на востоке, заплатила Украине.

"Люди в Донецке, Горловке и Луганске живут на грани бедности. В российском правительстве понимают, что если эту территорию аннексировать, она станет еще дороже (для содержания – 24). Туда нужно инвестировать деньги, а по воде, электроэнергии все равно будет зависимость от Украины. "Плюс" Запад отреагирует очередным витком санкций. Поэтому Кремль не собирается "присоединять" эту территорию", – подчеркнул политолог.

По мнению Дмитрия Орешкина, Кремль работает над тем, чтобы как-то отказаться от Донбасса, но так, чтобы можно было "сохранить победное выражение на лице".

"Вот сейчас, как мне кажется, люди на Донбассе начинают понимать, что что-то не так, никакой России не будет. Регион сложный, ему будет все сложнее интегрироваться в современную экономику. Поэтому военная фаза изменится мирной фазой вспашки Донбасса. Кремль заинтересован, чтобы за разбитую посуду платила Украина. Включать Донбасс в состав РФ Путину невыгодно. Эта банальная правда начинает сейчас довольно болезненно стучать в черепную коробку тех, кто поверил в "Новороссию", – подчеркнул он.

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Вторник, 14.02.2017

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