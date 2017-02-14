13 лютого відбулось засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики,охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму.

Одним зі стрижневих питань порядку денного стало питання про ситуацію, яка склалась у Снігурівській центральній лікарні щодо ненадання відповідної медичної допомоги породіллі та новонародженій дитині.

Як повідомив Юрій Дячук на сьогоднішній день департаментом охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації видано відповідний наказ і створено робочу групу. Її виїзд до Снігурівки заплановано на найближчу п’ятницю. Відбудеться службове розслідування. По його результатах документи направлять до обласної державної адміністрації та обласної ради.

—Цей лікар, який мав вести цю пацієнтку, за тою інформацією, яку я маю на сьогоднішній день, в цей день йому головним лікарем було видано догану у зв’язку із відсутністю його на роботі. Проте, мені незрозуміло, як це його не було на роботі, коли свідки говорять, що він п’яний таки був на роботі. Тому, у цьому необхідно розібратися. І по результатам я доповім,- відзначив на засіданні постійної комісії Юрій Дячук.

Депутат Миколаївської обласної ради Іван Кухта поцікавився у представника департаменту чи знав він про систематичні випадки вживання алкоголю лікарем – гінекологом Снігурівської центральної районної лікарні.

Адже, пацієнти закладу неодноразово скаржились на таку поведінку спеціаліста медперсоналу. В свою чергу Юрій Дячук підтвердив наявність фактів. Більш того, за його словами вищезазначену особу вже звільняли з роботи за вживання оковитої. Але головний лікар знову поновив колегу на робочому місці.

—Ми запросимо заявників до себе, робочу зміну персоналу лікарні, хто чергував цього дня. І дізнаємось чи працював цього дня лікар – гінеколог,- відповів під час комісії на запитання Івана Кухти Юрій Дячук.

Іван Кухта звернувся до членів профільної постійної комісії з проханням приділити порушеній проблемі якомога більше уваги. Оскільки ганебний вчинок лікаря набув резонансу у суспільстві.

Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів, який брав участь в роботі комісії наголосив, що за підсумками роботи комісії відповідне звернення буде направлено до прокуратури та інших правоохоронних органів.

—Це питання на контролі Миколаївської обласної державної адміністрації. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Більш того, найближчим часом буде зроблено відповідні висновки щодо доцільності перебування на посадах головного лікаря і того, хто допустив службову недбалість,- акцентував заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів.

Депутат Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко взагалі запропонувала створити спеціальну групу з числа депутатів облради.

—Чому ми будемо розраховувати тільки на правоохоронні органи? Чому б не створити нашу комісію з числа депутатів ? Думаю, було б доречним все таки створити з числа депутатів робочу комісію,- висловила свою думку Тетяна Демченко.

Іван Кухта пристав на пропозицію колеги з поправкою про спільну діяльність з комісією департаменту охорони здоров’я.

В підсумку обговорення проблеми Снігурівської центральної районної лікарні голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко резюмувала.

—Ми надамо кандидатури депутатів, які мають бажання взяти участь в розгляді цієї проблеми. Вони теж виїдуть на місце, аби проконтролювати хід справи і хід службового розслідування.

На засіданні комісії відразу погодили кандидатури депутатів, які братимуть участь в роботі комісії і розслідуванні справи.

Впродовж засідання постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики,охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму Тетяна Демченко ініціювала розгляд питань, які вважають актуальними депутати обласної ради ( члени міжфракційного об’єднання) і такими, що підлягають негайному опрацюванню: — відносно збільшення асигнувань привнесенні змін до бюджету цього року на придбання медикаментів. Тетяна Демченко нагадала про рішення депутатського корпусу, яке було прийнято на одному із попередніх засідань сесії, про суттєве збільшення суми, мінімум у два рази, на придбання безкоштовних ліків .

Під час виїзного засідання депутатів обласної лікарні до онкологічного диспансеру з’ясувалося, що для налагодження стабільної роботи закладу необхідне додаткове фінансування у розмірі 56,6 мільйона гривень. Враховуючи вищевикладене Тетяна Демченко звернулася до колег із проханням не просто затверджувати програму «Онкологія», а враховувати фінансовий ресурс.

—І до речі, просила б Вашого відношення до цього питання. Ми це питання на профільній комісії планово-бюджетній будемо розглядати , підтримати вирішення питання виділення цих коштів – 56,6 мільйона гривень, на найближчій сесії обласної ради.

Тетяна Демченко водночас зробила поправку відносно термінів. Пропонується розглянути виділення коштів на пленарному засіданні підчас якого вноситимуть зміни до бюджету.

Також на засідання міжфракційного об’єднання депутатами запропоновано внести декілька доповнень до програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області у розділі «Медицина» .

Перше стосується виділення коштів обласним лікарням, які б унеможливили збір з пацієнтів «благодійних внесків». Інформацію щодо їх розмірів у кожній лікарні минулого року члени міжфракційного об’єднання запросили у департаменті охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації.

Депутати Миколаївської обласної ради вважають за доцільне взагалі відмовитись від практики сплати пацієнтами «благодійних внесків» у медичних закладах регіону. У програмі, пропонувала Тетяна Демченко, варто визначити розмір фінансового ресурсу, який би перекривав потреби. Присутній на засіданні заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів з цього приводу висловив наступну позицію:

—На разі ми це відпрацьовуємо. Ми вважаємо необхідно провести глибокий аудит. Бо те ще я бачу, що там відбувається не піддається жодному поясненню. В лікарнях говорять мовляв у них нічого немає. Насправді ж у них все є. У закладах вибудували системні процеси в яких всі добре живуть. Коли люди по 30-40 років не хочуть залишати свої посади , ймовірно ж не через те, що там дуже погано? Я Вас розумію. Але, просто дати кошти, теж не вирішення питання.

Ще одне вагоме доповнення до програми соціально –економічного розвитку Миколаївської області стосується виділення фінансів на лікування важкохворих дітей. На глибоке переконання народних обранців, озвучене Тетяною Демченко, кожний окремий випадок має вивчатись спеціалістами профільного департаменту.

Згодом, спільно із членами профільної комісії, вирішувати питання. Юрій Дячук лише нагадав, що можуть виникнути проблеми із лікуванням за межами області. Спірні моменти потребують втручання фахівців фінансистів.

За декілька днів пропозиції напрацьовані депутатами постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики,охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму з’являться на офіційному сайті інтернет-ресурсі Миколаївської обласної ради.

Прес-служба Миколаївської обласної ради.