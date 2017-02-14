Министр рассказал, будет ли Украина покупать электричество у России

14.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заверил, что Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ в этом году.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, пишет "РБК-Украина".

Насалик отметил, что в 2016-м Украина полностью отошла от поставок электричества из России.

"Я более чем убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас", - заявил Насалик.

Перемещение угля из зоны АТО не является торговлей с оккупированными территориями, поскольку оно добывается на украинских шахтах шахтерами, зарегистрированными в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Похожие новости

13.02.17 16:33Украина оказалась в шаге от введения чрезвычайного положения

30.01.17 11:25Литовский депутат призвал отобрать Калининградскую область у России.

31.12.16 16:49Американцы в георгиевских лентах спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154 (ВИДЕО)

23.09.09 08:36Дело Маркова закрыл не Стоянов

18.03.09 01:10 Старейшая верфь Новороссии станет «содержанкой» крейсера «Украина»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 14.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:38Гройсман назвал цену отказа от угля из Донбасса

13:27В РФ судят 18-летнего украинца за теракт в Ростове

13:15В Николаеве разыскивается без вести пропавший подросток

13:00На Николаевшине вооружённый дробовиком мужчина напал на контролёров облэнерго

12:55На Днепропетровщине спецназовцы полдня уговаривали грабителя сдаться

12:48Николаевцы завоевали 12 золотых медалей на турнире в Хорватии

12:37Тина Кароль выпустила новое видео ко Дню влюбленных (видео)

12:26ПАО «Николаевская ТЭЦ», а также 70% акций «Николаевоблэнерго» Фонд Госимущества выставит на продажу

12:25Взрыв в Донецке: новые подробности

12:225 ЛУЧШИХ СЦЕНАРИЕВ, КАК ПРОВЕСТИ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

12:11Эти 5 вещей делают мужчины, как только начинают терять волосы

12:02Как сделать валентинку своими руками (видео)

12:00В ЕС призвали прекратить поддержку властей Украины

11:50Гороскоп на сегодня для всех

11:30В Николаеве подвели итоги областного этапа конкурса «Учитель года»

11:17В Польше зафиксирована самая большая вспышка птичьего гриппа за последние 10 лет

11:06Джемилев сообщил, какой бред нес Путин во время аннексии Крыма

11:00Распад империи. Когда Украина и РФ смогут наладить добрососедские отношения

10:52Как Гвардиола поддержал хавбека "Борнмута", у которого умерла дочь

10:40В оккупированном Крыму начали блокировать украинские сайты

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.01.17 13:442170

В Николаеве пройдет акция «Николаев — чистый город»

31.01.17 13:451720

Завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

31.01.17 13:541680

Названо точное число играющих в футбол украинцев

31.01.17 14:151260

Жительница Николаева с болезнью сердца закрыла сбор средств для оказания помощи

Самые читаемые

11.02.17 18:1612150

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187740

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

01.02.17 12:506700

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284940

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама