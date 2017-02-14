Министр рассказал, будет ли Украина покупать электричество у России

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заверил, что Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ в этом году.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, пишет "РБК-Украина".

Насалик отметил, что в 2016-м Украина полностью отошла от поставок электричества из России.

"Я более чем убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас", - заявил Насалик.

Перемещение угля из зоны АТО не является торговлей с оккупированными территориями, поскольку оно добывается на украинских шахтах шахтерами, зарегистрированными в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.