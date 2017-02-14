31.01.17 13:442170
Министр рассказал, будет ли Украина покупать электричество у России
|14.02.17 09:00
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Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заверил, что Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ в этом году.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заверил, что Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ в этом году.
Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, пишет "РБК-Украина".
Насалик отметил, что в 2016-м Украина полностью отошла от поставок электричества из России.
"Я более чем убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас", - заявил Насалик.
Перемещение угля из зоны АТО не является торговлей с оккупированными территориями, поскольку оно добывается на украинских шахтах шахтерами, зарегистрированными в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.