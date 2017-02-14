"Осталось утрясти несколько моментов", - в МВФ рассказали о переговорах относительно нового транша

14.02.17 08:38Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В Международном валютном фонде довольны продвижением переговоров с Украиной относительно предоставления нового транша.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью Reuters.

Лагард заявила, что уже урегулирован ряд основных вопросов.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала она.

Впрочем, что касается четких сроков завершения переговоров, глава МВФ не сообщила, заявив: "Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинской властью".

Очередной транш от Международного валютного фонда может прийти в конце февраля или начале марта. Об этом рассказала председатель Национального банка Валерия Гонтарева.

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