"Осталось утрясти несколько моментов", - в МВФ рассказали о переговорах относительно нового транша

В Международном валютном фонде довольны продвижением переговоров с Украиной относительно предоставления нового транша.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью Reuters.

Лагард заявила, что уже урегулирован ряд основных вопросов.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала она.

Впрочем, что касается четких сроков завершения переговоров, глава МВФ не сообщила, заявив: "Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинской властью".

Очередной транш от Международного валютного фонда может прийти в конце февраля или начале марта. Об этом рассказала председатель Национального банка Валерия Гонтарева.