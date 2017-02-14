31.01.17 13:442170
"Осталось утрясти несколько моментов", - в МВФ рассказали о переговорах относительно нового транша
|14.02.17 08:38
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В Международном валютном фонде довольны продвижением переговоров с Украиной относительно предоставления нового транша.
В Международном валютном фонде довольны продвижением переговоров с Украиной относительно предоставления нового транша.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью Reuters.
Лагард заявила, что уже урегулирован ряд основных вопросов.
"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала она.
Впрочем, что касается четких сроков завершения переговоров, глава МВФ не сообщила, заявив: "Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинской властью".
Очередной транш от Международного валютного фонда может прийти в конце февраля или начале марта. Об этом рассказала председатель Национального банка Валерия Гонтарева.