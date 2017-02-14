Советник Трампа по нацбезопасности покинул пост

Флинн дал неверную информацию чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с послом РФ о санкциях.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул занимаемый им пост, передает CNN.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.

"Я неосторожно информировал избранного вице-президента и других в связи с неполной информацией о моих контактах с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", − говорится в письме Флинна, копией которого располагает телеканал.

Напомним, министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа в январе, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц относительно его коммуникаций с российским послом, и что он является "потенциально уязвим для шантажа со стороны России".

По данным источников, Флинн подал в отставку вечером 13 февраля.

Отмечается, что отставка советника президента спустя менее чем месяц работы на посту делает его работу одной из "кратчайших" среди старших советников президента США в современной истории.