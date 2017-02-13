Депутаты фракции Оппоблок против необдуманного поднятия подомовых тарифов в Николаеве

Фракция Оппозиционного блока категорически против необдуманного и необоснованного поднятия тарифов в такое тяжелое для людей время

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской городской организации партии Оппозиционный Блок, распространенном вечером в СМИ.

«Стоит отметить, что благодаря настойчивой позиции депутатов городского совета и отдельных членов исполкома удалось понизить тариф на 14–54% по сравнению с первым решением, при этом поднять зарплату для простых работников ЖЭКов до уровня 3200 грн.А это значит, что мы были абсолютно правы, когда говорили о том, что предыдущее решение было подготовлено с большими ошибками и фактически отстаивало интересы только директоров и учредителей ЖЭКов. К сожалению, мэр так и не вынес урок из предыдущей ситуации и снова доверил подготовку решения исполкома тем, кто не смог подготовить законно первое решение», — сообщает пресс-служба ОБ.

Как сказано в Заявлении, в результате даже в новом документе, который завизировал юридический департамент, присутствуют несоответствия законодательству Украины, и это ставит под сомнение его законность.

«Поэтому фракция Оппозиционный блок обращается к мэру, с тем, чтобы он навёл порядок в отделах и управлениях, которые занимаются подготовкой решений сессий и исполкомов. Такая подготовка к принятию важных решений для Николаева недопустима»