Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли члена конгресса США Максин Уотерс, известную своей непримиримой позицией по отношению к России. Беседу пранкеры вели от лица премьера Украины Владимира Гройсмана. В разговоре Уотерс выразила возмущение о влиянии Кремля на выборы в Лимпопо.

Главной темой разговора между пранкерами и членам палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс стала возможность введения новых антироссийских санкций в связи с тем, что «регулярная армия Путина (Владимира Путина, президента России оккупировала Донецк и Львов».

Кроме того, пранкеры заявили, что российские хакеры взломали избирательную систему Лимпопо, чтобы свергнуть правительство Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита. Заявление пранкеров вызвало возмущение сенатора, Уотерс обещала «выпустить заявление» в связи с действиями российских властей.

Также Уотерс поинтересовалась у «Гройсмана», не знает ли он, кто оказал помощь Москве в осуществлении хакерских нападений на избирательную систему Лимпопо. В ответ пранкеры сообщили, что в организации кибератак российским властям помогали «хакеры, известные в интернете под никами Вован и Лексус». В конце разговора стороны договорились «оставаться на связи».