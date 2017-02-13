Джемилев: Россия предлагала списать "долг Януковича" в обмен на свет в Крыму

13.02.17 17:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Российские представители предлагали украинской власти "простить" "долг Януковича", если Украина возобновит подачу электроэнергии в оккупированный Крым.

Об этом рассказал народный депутат и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу". "Я знаю, когда перекрыли электропоставки, сюда приезжали комиссары. Это никогда в прессу не проходило, мне Аваков звонил и говорил: "Знаете, они поехали к Яценюку.

Российские представители предлагают простить 1 миллиард долларов долга Януковича, если мы снова подключим электричество. Как вы на это смотрите?" - вспомнил он об этой ситуации. В свою очередь Джемилев ответил: "Мы не торгуем своей родиной.

Пусть предлагает, мы не будем подключать". Кроме того, продолжил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, представители РФ обращались и к Порошенко. "Но судя по тому, что они с пустыми руками ехали, понятно, какой был ответ Порошенко. Так что блокада сильно ударила по ним, она сделала намного дороже содержание Крыма", - подытожил Джемилев.

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