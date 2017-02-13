Кремль пообещал ответить на иск Украины в ВТО

13.02.17 15:49Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможных последствиях иска.

Россия применит предусмотренные международным правом способы защиты в связи с иском Украины в ВТО по ограничению транзита через территорию РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в этом случае, так же как и в других аналогичных", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля отказался отвечать на вопрос о возможных последствиях иска. "Здесь какие-то эвентуальные (вероятные – ред.) рассуждения вряд ли уместны", – подчеркнул он.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина подала второй иск против России в ВТО в связи с ограничением транзита украинских товаров в Казахстан и Киргизию.

Также сейчас ведется сбор материалов для подготовки третьего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в России. Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко сообщил, что Украина потеряла 15 млрд долларов из-за закрытых российских рынков.

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