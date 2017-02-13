В Финляндии задумали аннулировать сделки по продаже жилья россиянам

Депутат финского парламента Суна Кюмяляйнен заявила, что в Финляндии с россиянами, которые приобрели недвижимость рядом со стратегически важными объектами, возможно, придется расторгнуть сделки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, на данный момент Минобороны Финляндии проверяет данные сделок граждан из-за пределов ЕС. Проблемные сделки планируется рассмотреть в марте. После этого начнется подготовка поправок в законодательство.

Кюмяляйнен отметила, что инициативу, согласно которой сделки с недвижимостью для граждан из-за пределов ЕС требовали бы индивидуального разрешения, выдвигать не будет.

В марте 2016 года комитет нацбезопасности Финляндии обновил список угроз безопасности, которые могут быть проявлением гибридной войны против страны. Приобретение недвижимости иностранцами также вошло в перечень. Речь шла о покупке земель россиянами, которые выросли в 2000-х годах.