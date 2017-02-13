На «угольные» деньги украинцев в «ЛДНР» содержат боевиков - журналист

13.02.17 15:22Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Александр Дубинский объяснил, как работает преступная схема закупки Украиной угля в ОРДО и кто из народных депутатов ее прикрывает. По его словам, руками простых украинский власть удерживает ополченцев «ЛДНР».

Об этом украинский журналист написал на своей странице в соцсети, новость передает «Пресса Украины».

Сегодня, 13 февраля, Дубинский объяснил, что Кабмин, БПП, Народный фронт и депутаты, в частности радикал Олег Ляшко, являются противниками блокады торговли с ОРДЛО, потому что это невыгодная для них схема.

«Потому что закупка угля в ОРДО осуществляется не по рыночным ценам, а по формуле Роттердам +, согласно которой мы платим за уголь сепаратистам «как-будто» с Роттердамского порта с перевалкой, фрахтом и ж/д доставкой до места назначения», - отметил журналист.

По его словам, таким образом стоимость угля становится больше на 700-1000 грн за тонну. А это в свою очередь поднимает тарифы на оплату тепла для простых украинцев.

«Прежде всего, от компаний ДТЭК Ахметова (который «работает» с правительством, БПП, Ляшко и НФ)», - подчеркнул он.

Дубинский разъяснил, что ОРДЛО может продавать уголь только на украинский рынок. Так, украинцы, по его словам, «спонсируют» ополченцев «ЛДНР». По его мнению, так называемая формула «Роттердам +» нужна Гройсману и Ко для «наполнения фонда подкупа парламента».

«Вполне вероятно, что снимая лишние деньги с населения на завышенных тарифах, какие-то (очень понятны) группы во власти оплачивают за наш счет нужные голосования и удерживают от распада коалиции, чтобы не допустить досрочных выборов и потерю власти», - подытожил он.

Напомним, ранее украинский депутат Егор Соболев заявлял, что на торговле с ОРДЛО отмывают деньги. По его словам, это происходит под прикрытием СБУ.

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