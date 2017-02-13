В немецком порту началась разгрузка военной техники НАТО

Военная техника американской авиационной бригады, которая следует на базы НАТО в Восточной Европе, прибыла в порт Бремерхафен. Всего военным США предстоит выгрузить 94 вертолета, передает DW.

Представители армии США в воскресенье, 12 февраля, начали разгрузку десятков вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk в порту Бремерхафен для дальнейшей отправки воздушного флота на американскую военную базу Иллесхайм в Баварии.

Так, в Германию прибудут в общей сложности 94 вертолета и несколько грузовиков 10 боевой авиационной бригады из базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Часть техники будет 14 февраля переправлена на авиабазы НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток Atlantic Resolve ( "Атлантическая решимость").

Известно, в частности, что на литовскую и румынскую базы альянса отправят по 5 вертолетов и по 50 солдат американской армии.