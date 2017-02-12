"Большой друг Украины" - Порошенко о Штайнмайера Президент Украины Петр Поршенко поздравил новоизбранного президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера. "Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера – большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!", - написал он в Twitter. Также президент рассчитывает на продолжение дружественного и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы. Сегодня избрали президента Германии. Им стал бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Его избирали Федеральное собрание в составе 1260 человек. Штайнмайер победил в первом же туре, опередив 4 кандидатов. За него отдали 931 голос. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама