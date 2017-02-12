30.01.17 07:341450
"Большой друг Украины" - Порошенко о Штайнмайера
|12.02.17 20:45
|47
|0
Президент Украины Петр Поршенко поздравил новоизбранного президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера.
Президент Украины Петр Поршенко поздравил новоизбранного президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера.
"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера – большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!", - написал он в Twitter.
Также президент рассчитывает на продолжение дружественного и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы.
Сегодня избрали президента Германии. Им стал бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Его избирали Федеральное собрание в составе 1260 человек. Штайнмайер победил в первом же туре, опередив 4 кандидатов. За него отдали 931 голос.