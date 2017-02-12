Полиция выпускает проукраинскую газету для Авдеевки

12.02.17 17:55Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В Авдеевке на Донетчине полиция начала выпускать первую в городе проукраинскую газету.

Спецвыпуск "Полиции Донетчины" готовится исключительно для жителей Авдеевки. Это единственное украинское издание, которое там распространяют, сообщает полиция региона.

"Здесь информационный голод. Мы издали спецвыпуск газеты специально для жителей Авдеевки, чтобы люди имели объективную и полную информацию о ситуации в городе, куда можно обратиться за помощью. Чтобы понимали, что здесь происходит", - говорит глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В Авдеевке есть около десяти российских телеканалов и несколько радиостанций террористической организации ДНР.

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