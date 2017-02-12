Штайнмайер стал президентом Германии

12.02.17 19:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Инаугурация нового президента Германии запланирована на 19 марта.

Инаугурация нового президента Германии запланирована на 19 марта.

"Поздравляем Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием Федеральным президентом Германии!" – написал украинский дипломат в своем Twitter.

Президента избирало Федеральное собрание в составе 1 260 человек, и Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 голос. Всего в выборах принимали участие пять кандидатов. Официально победитель голосования считается президентом с того момента, как он согласился с результатами выборов. Инаугурация нового президента Германии запланирована на 19 марта.

Штайнмайер сменит Йоахим Гаука, который был президентом Германии с 2012 года. В июле 2016 года он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Напомним, в конце января Штайнмайер покинул пост главы министра иностранных дел Германии.

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