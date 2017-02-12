"Забота России об устройстве соседних государств – это забота вооруженного бандита" - Яценюк прокомментировал заявления Лаврова

Забота России об устройстве соседних государств – это забота хорошо вооруженного бандита о окрестных хозяйствах. Эту заботу хорошо знают все российские соседи.

"Забота России об устройстве соседних государств – это забота хорошо вооруженного бандита о окрестные хозяйства. На самом деле ее интересует одно: раскол Украины, разделения на разные части, подрыв ее курса на членство в ЕС и НАТО", - написал на свой странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Известный специалист по развитию демократии и выполнения договоренностей, министр иностранных дел России Сергей Лавров вдруг решил дать Украине советы относительно децентрализации и соблюдения международных обязательств", - написал он.

Для Украины, подчеркнул Арсений Яценюк, политика децентрализации власти принадлежит к приоритетам: "Украина возвращается к тем принципам самоуправления и ответственного управления, которые присущи Европе и от которых наша страна была оторвана российским, а затем советским авторитаризмом на века".

За три года сделано очень много, подчеркнул он: на места переданы большие полномочия и финансовые ресурсы. Успешно продвигается процесс формирования ответственных местных общин.

"Но Россию не интересует такая децентрализация. Они считают, что лучший гарант демократии – это танк на улице и автоматчики на избирательных участках. Именно так Россия оккупировала Крым и провела незаконный референдум. Именно так оккупировала Донбасс и хочет провести там выборы", - написал лидер "Народного фронта".

"Забота России об устройстве соседних государств – это забота хорошо вооруженного бандита о окрестные хозяйства. Эту заботу хорошо знают все российские соседи.

На самом деле Россию интересует одно: раскол Украины, разделения на разные части, подрыв ее курса на членство в ЕС и НАТО. По их словам, украинского народа, его языка и культуры нет.

А есть единый с Россией народ, как говорит президент Путин, чтобы легитимировать агрессию. Поэтому не стоит скрывать волчий нрав под овечьей шкурой. Клыки видны всем", - написал Арсений Яценюк.

Сергей Лавров упомянул о Женевский формат, напомнил лидер "Народного фронта": "Хорошая мысль. Возможно, вернемся к этому формату, объединив его с участниками Нормандии и подписантами Будапештского меморандума?

Чтобы мы все – Украина, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, президент Европейского Совета и Россия - сели за одним столом и оценили выполнение взятых международных обязательств. По Уставу ООН. За Будапештом. По Большому Договору. За Минском. Украина готова к такому разговору".

В 1939 году министр иностранных дел Риббентроп "солидно поучал соседей и тайно делил карту мира", отметил он: "В 1946 году в Нюрнберге Риббентроп оправдывал себя тем, что его заставлял Гитлер. Он считал себя невинной жертвой. Финал и Гитлера и Риббентропа – одинаково мерзкий".

"А России действительно стоит посоветовать как можно быстрее навести ясность у себя дома. Потому что нынешняя Российская Федерация не является федерацией, а централизованной автократией без малейшего намека на реальную свободу регионов или децентрализацию", - написал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что России надо заняться внутренними делами – обеспечить соблюдение прав человека, позаботиться о социальной защите бедных людей, провести реальную децентрализацией, предоставить подлинные, а не декларативные права регионам, обеспечить равенство прав национальных меньшинств и, "безусловно, пройти сложный курс реабилитации от империализма, шовинизма и неподоланного страха перед жизнью и окружающим миром": "Такую Россию радостью приветствовали бs все соседи".

"Послушайте мудрого совета. И убирайтесь вон из Украины", - резюмировал Арсений Яценюк.