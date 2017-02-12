Сегодня в Германии пройдут выборы президента

12.02.17 16:48Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 12 февраля, в Германии Федеральное собрание в составе 1260 человек будет выбирать нового президента, передает Deutsche Welle.

Как сообщается, нового президента Германии будет выбирать Федеральное собрание в составе 1260 человек. Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых отправляют в Берлин парламенты федеральных земель.

Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье будут участвовать и представители партий, которые не представлены в Бундестаге. Как ожидается, в воскресенье в 12:00 Федеральное собрание откроет председатель Бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert).

После первого тура голосования, который, по предварительным оценкам, займет около двух часов, состоится подсчет голосов. Если один из кандидатов получит не менее 631 голос, то выборы на этом закончатся.

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