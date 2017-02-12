В США оценили эффективность санкций против России

На сайте Госдепартамента Соединенных Штатов опубликовали доклад об эффективности санкций против России.

Главным автором доклада является заместитель главного экономиста Госдепартамента Дэниел Ан, его соавтор - профессор Родни Людема из Джорджтаунского университета.

Согласно с 36-страничным докладом, среднестатистична российская компания, которая попала под санкции, или ассоциированная с ней компания теряет около трети доходов от основной деятельности, больше половины стоимости активов и около одной трети рабочего персонала по сравнению с аналогичной компанией, которую не затронули санкции.

Санкции США коснулись конкретно людей из близкого окружения Путина, несколько банков РФ, оборонную промышленность и энергетический сектор, а не российской экономики в целом. Однако, она сильно пострадала от значительного падения цен на нефть.