В США оценили эффективность санкций против России

12.02.17 16:00Сколько просмотров этой статьи16Сколько комментариев этой статьи0

На сайте Госдепартамента Соединенных Штатов опубликовали доклад об эффективности санкций против России.

Главным автором доклада является заместитель главного экономиста Госдепартамента Дэниел Ан, его соавтор - профессор Родни Людема из Джорджтаунского университета.

Согласно с 36-страничным докладом, среднестатистична российская компания, которая попала под санкции, или ассоциированная с ней компания теряет около трети доходов от основной деятельности, больше половины стоимости активов и около одной трети рабочего персонала по сравнению с аналогичной компанией, которую не затронули санкции.

Санкции США коснулись конкретно людей из близкого окружения Путина, несколько банков РФ, оборонную промышленность и энергетический сектор, а не российской экономики в целом. Однако, она сильно пострадала от значительного падения цен на нефть.

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