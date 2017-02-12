В Украине хотят ликвидировать убыточные госпредприятия

В Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть из 3,5 тысячи государственных предприятий будет приватизирована, а часть ликвидирована.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

—Более 3500 предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабинку, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке. С этой целью принята четкая программа. Предприятия, которые ориентированы на улучшение и модернизацию Вооруженных сил Украины, имеют отдельную программу, — сказал Кубив.

Он отметил, что в отношении тех государственных предприятий, которые являются эффективными, есть четкая программа приватизации.

—А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более 1000, по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации, — добавил Кубив.