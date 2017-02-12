Доверившись своим ситуативным друзьям и потеряв бдительность, николаевский мэр Александр Сенкевич вскоре может лишиться влияния.

Такое мнение выразил на странице в Facebook глава областной организации Социал-демократической партии Украины и независимого профсоюза "Сильные вместе" Денис Жело.

"Наблюдая за тем, как Оппоблок во главе с Игорем Дятловым «разводит», как оказалось недалекого мэра Александра Сенкевича, не тяжело предсказать провальное политическое будущее николаевского градоначальника. Наивный мальчик Саша, воспринял легкий флирт за долгую, взаимную любовь. И вместо политической любви, получит - ИМПИЧМЕНТ.

Стая политических волков, которые всю жизнь приходили к власти на крови людей, благодаря подковерным играм и интригам «сожрет» наивного Сашу за считанные месяцы. Процесс уже запущен. К сожалению, сегодня это понимают все, кроме Сенкевича.

Изначально, Оппоблок его технично обложит своими людьми, давая взамен Сенкевичу ситуативные голосования по нужным вопросам, после – пару подстав, протокол о коррупции, и по итогу -импичмент городского головы.

А народной фракции, на которую Сенкевич должен был опираться с первых дней своего мэрства - уже нет, и на улицу вряд ли выйдет нужное количество людей, способное отстоять мэра", - написал Денис Жело.