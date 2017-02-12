Польша "сдружится" с Германией против РФ

12.02.17 11:41Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Польский политик-консерватор Ярослав Качиньский, опасаясь России, решил пойти на политическое сближение с Берлином, хотя раньше выступал как критик Ангелы Меркель. Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk. Польские правые решили стать союзником ФРГ, исходя из политической ситуации. Brexit, избрание Дональда Трампа, не дающего гарантий защиты Европе, война на Украине – все это крайне тревожит жестких консерваторов, сообщает издание.

Именно поэтому Ярослав Качиньский дружественно встретил канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Варшаву. По мнению Качиньского, угроза для Польши исходит из России, а Берлин в данной ситуации становится лучшим союзником.

«Качиньский выдвинул новую дорожную карту. «Она гласит: сохранить союз с Германией, ЕС и обеспечить свою собственную безопасность.

Потому что Качиньский знает, что он больше не сможет полагаться на двух ранее лояльных партнеров: Британию и США», - пишет издание.

Ярослав Качиньский - польский политик; основатель и председатель правящей партии «Право и справедливость» - национал-консервативного и клерикального движения. В частности, партия имеет тесные связи с Ватиканом, выступает против абортов, гомосексуалистов и известна националистической и антироссийской риторикой.

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