Названы средние зарплаты в Евросоюзе

12.02.17 10:41Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Больше всех получают в Люксембурге, а меньше всех - в Румынии.

Eurostat опубликовал последние данные о размерах минимальных зарплат за месяц в странах Евросоюза. На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС.

Самая высокая минималка оказалась в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, - Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии - 40%.

В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

Похожие новости

08.10.15 12:42Изменение показателей прожиточного минимума и минимальной заработной платы

02.12.14 10:28Евросоюз может помочь Николаеву решить проблемы вынужденных переселенцев

19.05.14 11:16Швейцарцы не захотели иметь самую высокую в мире зарплату

13.05.14 17:11Евросоюз закрыл программу по развитию туризма в Крыму, и Николаевщина может получить шанс

27.03.14 13:11Кабмин замораживает минималку и прожиточный минимум до конца года

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 12.02.2017

Закругление верхнее-левое

16:11Зарплата семейных врачей после реформы составит 11 тысяч гривен

16:00В США оценили эффективность санкций против России

15:45У Миколаєві побудують зоокомплекс

15:33Что творит Трамп? (видео)

15:16В Украине хотят ликвидировать убыточные госпредприятия

15:10Depeche Mode презентовали новый клип (видео)

15:00Украина разгромила Австралию в теннисном Кубке Федерации

14:51На Николаевщине грипп и ОРВИ не превышает эпидемический порог

14:39Украинская теща отдала деньги на квартиру, чтобы из французского зятя сделать звезду

14:26Самые замечательные дружеские отношения животных (видео)

14:14Николаевский мэр Александр Сенкевич вскоре может лишиться влияния

14:08Как ездят в Николаеве (видео)

14:00В Греции эвакуировали 72 тыс. человек для обезвреживания бомбы времен Второй мировой

13:48Если вы целый день сидите за компьютером

13:33Все как в ночном кошмаре: из головы женщины извлекли живого таракана

13:21Британский военный корабль спас яхту в Атлантике

13:14Николаев занимает последние места! Пора что то менять!

13:10Шарапова не будет играть за сборную РФ в 2017 году из-за допинга

13:00В Авдеевке восстановили почти 150 домов, в планах восстановление еще более 800 объектов

12:56Звездой сети стал танцующий президент Кении [видео]

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.01.17 16:151190

Шаг в пустоту: в центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки

29.01.17 16:302330

В Керчи природа намекнула, чей Крым

29.01.17 16:451210

Індія зацікавилася інвестиціями в Україну

29.01.17 17:001320

У провідниці поїзда «Москва-Одеса» виявили військові прилади

Самые читаемые

29.01.17 19:256940

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

09.02.17 16:186720

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

30.01.17 14:006390

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506320

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама