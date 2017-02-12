Европа узнает о ситуации на Донбассе через Россию - Климпуш-Цинцадзе

РФ продолжает пропагандировать в странах ЕС свою политику и рассказывает о своем видении ситуации, сложившейся на Донбассе.

Такое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, новость сообщает «Пресса Украины».

Она рассказала, что Украина имеет различных партнеров и некоторые из них пытаются давить на две стороны, а другие партнеры объясняют, что «с нашей помощью в частности, что есть четкое понимание, кто является жертвой, а кто агрессором».

«Наши северные соседи очень активно работают с различными политическими силами всего спектра - от крайне левых до крайне правых в большинстве стран ЕС. Они промотируют свою политику во всех странах ЕС и свое видение ситуации. Поэтому мы обращаем внимание на все страны, где есть голоса в поддержку России», - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Вместе с тем она отметила, что ей удалось поговорить с евро парламентариями после того, как состоялось слушание по эскалации ситуации на территории Донбасса.

После этого на следующей пленарной неделе в Европе пройдут дебаты, а дальше следует ожидать заявлений от политиков. А это, по ее словам, «создает фон и настрой общества продолжать давление на РФ».