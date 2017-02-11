Стала известна причина внезапной кончины генерала Воробьева

11.02.17 19:20Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Генерал-полковник ВСУ Геннадий Воробьев умер на рабочем месте из-за сердечнососудистого заболевания сразу после совещания.

Новость сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков, передает «Пресса Украины».

«Талантливый. Умный. Мудрый. Не всегда удобный. Он провел в АТО много больше, чем многие и многие. Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце. Генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев, позывной Вольный», - сообщил Бирюков.

Стоит отметить, что смерть известного в Украине генерала не оставила равнодушной общественность. Многие силовики, в том числе те, что имеют высокие чины, пишут слова соболезнования.

К ним присоединяются волонтеры та АТОшники, которые были знакомы с Воробьевым или работали с ним некоторое время. О генерале отзываются как о настоящем патриоте и человеке чести. «Таким и должны быть военный, с него должен брать пример каждый военнослужащий ВСУ», - пишут пользователи социальных сетей.

Напомним, ушел из жизни один из известных военных деятелей - генерал-полковник ВСУ Геннадий Воробьев. Именно он в 2014 году отказался вести войска против Евромайдана и принимал активное участие в планировании операций в зоне АТО.

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