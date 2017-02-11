МИД вызвал посла Беларуси из-за задержания Жадана

11.02.17 19:00Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Украинскую сторону не удовлетворили объяснения Беларуси относительно инцидента с писателем.

В МИД Украины был вызван посол Беларуси Игорь Сокол в связи с задержанием в Минске известного украинского поэта и писателя Сергея Жадана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Руководителю белорусской дипмиссии выражена глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону".

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин уже провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем относительно задержания Жадана. Об этом Климкин сообщил на странице в Twitter.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на субботу, 11 февраля, в Минске милицейский патруль задержал Сергея Жадана. Его целую ночь продержали в камере. У Жадана расспрашивали о терроризме и в конце поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Украинские дипломаты готовят ноту по поводу задержания Жадана.

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Суббота, 11.02.2017

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