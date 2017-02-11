На Луганщине исчезла группа украинских разведчиков

В зоне АТО исчезла группа военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Сейчас ведут поиски и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Новость сообщает «Пресса Украины»

Как сообщается, группа разведчиков, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи на переднем крае позиций сил АТО. В их обязанности входило наблюдение за противником.

Однако в определенное время военные не вышли на связь.

«Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций», - сообщили в штабе АТО.

Сейчас силы АТО ведут поиски разведчиков. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, восьмого января, представители пресс-центра штаба АТО сообщили о том, что бойцы из части морской пехоты, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. После этого начались поиски военных.