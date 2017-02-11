Можно ли отобрать "Твиттер" у Трампа?

За два дня до ноябрьских выборов New York Times напечатала репортаж о закатных днях предвыборной кампании Дональда Трампа, выдержанный в погребальных тонах. В тот момент почти все поставили на Трампе крест.

Среди прочего, газета сообщила, что помощникам Трампа, наконец, удалось отобрать у него доступ к "Твиттеру", которым, как выразилось издание, "он пользовался смачно - и часто себе во вред - для того, чтобы уничтожить своих соперников".

Эта новость произвела сенсацию, поскольку было известно, что Трамп не пользуется электронной почтой, но с "Твиттером" неразлучен и видит в нем свое главное оружие. Было также неясно, кто способен у него что-то отобрать.

Но New York Times уверенно сообщила, что это сделала команда, ведавшая связями трамповского штаба с прессой, и тем "лишила его не подвергавшегося раньше фильтрации клапана для выпуска агрессии".

"Разумеется, - отмечала газета, - несколько дней хорошего поведения не могут загладить 16 месяцев сумасбродства, и его помощники признают, что их попытки выправить курс могут оказаться тщетными".

Неясно, впрочем, зачем Трампу отказываться от средств, которые столь хорошо ему до сих пор служили, особенно от "Твиттера". Его критики это понимают.

В конце декабря знаменитый телевизионный диктор Дэн Разер поместил на "Фейсбуке" призыв отобрать "Твиттер" у Трампа. Как писал Разер, "может ли кто-нибудь, к кому прислушивается Дональд Трамп, ради Бога, отобрать у него телефон и сказать ему, что ему предстоят теперь большие дела, которые требуют связи с реальностью? Тренажера для президентов нет. Из простого гражданина вы превращаетесь в самого влиятельного человека на планете. И это не шутка!"

Отобрать у Трампа микроблог никто не в состоянии, хотя силовики рано или поздно заставят его всерьез защититься от хакеров и отложить верный "Андроид".

С другой стороны, у самого "Твиттера" может появиться желание дать Трампу от ворот поворот за нарушение правил пользования микроблогом.

"Правила "Твиттера" относятся ко всем его аккаунтам", - сухо заявил его представитель, когда его спросили: а как насчет Трампа?

Кто-то из недругов Трампа может купить и просто закрыть "Твиттер", хотя он оценивается в 15 млрд долларов и не всякому по карману. Возможно, он по карману самому Трампу. Сразу у него таких денег не будет, но он мог бы купить "Твиттер" в рассрочку и тогда вообще с ним никогда не расставаться.

С другой стороны, в мире немало людей богаче Трампа, и кто-то из них может захотеть избавиться от его твитового потока.

Тогда Трамп может обосноваться на "Фейсбуке".