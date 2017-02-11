Украина вернет оккупированные территории Донбасса в ближайшие год-полтора

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак считает, что Украина вернет оккупированные территории Донбасса, когда их содержание станет слишком дорогим для России.

Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в ближайшие год-полтора. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала "Еспресо.TV".

"Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора ее содержание станет чересчур дорогим для Российской Федерации", – отметил он.

Грымчак добавил, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы страны. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В конце декабря 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что среднесрочный план действий украинского правительства до 2020 года предусматривает освобождение и реинтеграцию временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

В январе 2017 года заместитель министра по вопросам временно оккупированный территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что процесс освобождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должен начаться осенью 2017 года.