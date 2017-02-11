Украина вернет оккупированные территории Донбасса в ближайшие год-полтора

11.02.17 12:38Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак считает, что Украина вернет оккупированные территории Донбасса, когда их содержание станет слишком дорогим для России.

Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в ближайшие год-полтора. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала "Еспресо.TV".

"Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора ее содержание станет чересчур дорогим для Российской Федерации", – отметил он.

Грымчак добавил, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы страны. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В конце декабря 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что среднесрочный план действий украинского правительства до 2020 года предусматривает освобождение и реинтеграцию временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

В январе 2017 года заместитель министра по вопросам временно оккупированный территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что процесс освобождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должен начаться осенью 2017 года.

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