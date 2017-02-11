Часть компромата на Трампа подтвердили спецслужбы США - CNN

11.02.17 12:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что спецслужбы подтвердили часть компромата на президента США Дональда Трампа.

Как заявили журналисты CNN, в их распоряжении есть сведения о «дюжине разговоров между должностными лицами в России и просто россиянами».

Было сказано также о том, что появились данные, подтверждающие информацию о непристойном поведении Дональда Трампа. Но никаких доказательств они не привели, заявив, что часть сведений удалось получить при изучении данных перехвата телефонных и других разговоров.

В CNN не называют источники, из которых была получена эта информация. При этом телеканал распространил информацию, что спецслужбы США якобы ознакомили Трампа с неким досье о сборе Москвой против него компромата личного и финансового характера.

В администрации президента США уже отреагировали на заявления CNN и заявили, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований. «Фейковые новости телеканала CNN по-прежнему вызывают у нас отвращение», - подчеркнул пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Ранее о том, что доклад в Buzzfeed и анонсированный CNN, является фальшивкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это «не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная».

Напомним, скандальный доклад бывшего сотрудника британской разведки, в котором утверждается, что у России есть компрометирующая Трампа информация, был опубликован на сайте BuzzFeed 11 января.

В нем было сказано, что Трамп в 2013 году, пребывая в Москве, поселился в президентском номере отеля «Риц-Карлтон» и встречался там с женщинами легкого поведения. Этот отель, как было сказано в докладе, полностью находился под контролем ФСБ, так как российские спецслужбы установили в его номерах микрофоны и камеры.

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