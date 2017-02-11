Жириновский придумал новый способ избавиться от Украины (ВИДЕО)

11.02.17 11:31Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Москва виновата в том, что к власти пришел нынешний президент Украины Петр Порошенко. А еще Жириновский любезно предложил паспорта РФ тем украинцам, которые хотят лучшей жизни.

Новость сообщает «Пресса Украины».

России в 2014 году надо было поддержать Виктора Януковича, то есть оставить его легитимным президентом Украины. Варианты, которые называл Жириновский, впечатляют. Здесь и военная поддержка, и не признание Кремлем Майдана.

Такое Жириновский выпалил во время дискуссии с известным кремлевским пропагандистом Дмитрием Соловьевым.

«Кто мешал нам, Москве, 23 февраля 2014 года сказать, мол, в связи с переворотом на Украине законный президент Янукович.

Мы считаем, что он имеет право вернутся в Киев с помощью подчиненных ему вооруженных сил... И нет никаких выборов, нет никакого Порошенко – ничего этого не должно было быть, потому, что это был переворот», – заявил Жириновский.

Политик также начал кричать о том, что Украину надо было «приватизировать» по модели Крыма:

«Никакой федерации, никакой конфедерации. Восстановить названия губерний за царя: Киевская, Житомирская, Винницкая, Донецкая и так далее».

Жириновский считает, что Кремль должен дать возможность всем желающим украинцам получить российский паспорт, и дать возможность республикам Донбасса вступить в состав России. Но для этого «ЛДНР» должны объявить свою независимость. Однако пока такого сценария сам Жириновский не продумал.

Напомним, ранее Жириновский обещал скинуть Путина с занимаемого поста, и за несколько дней своего «президентства» уничтожить Украину.

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Суббота, 11.02.2017

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