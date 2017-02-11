Порошенко отверг любые попытки переложить ответственность за обострение на Донбассе на Украину

Президент Украины Петр Порошенко отверг любые попытки переложить ответственность за обострение ситуации на Донбассе на Украину. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Или даже есть такая коварная тактика Москвы разделить ее между Москвой и Киевом.

Мы не позволим этого сделать ", - заявил Президент. П.Порошенко подчеркнул, что действия украинских военных несомненно носят характер вынужденной обороны.

"Они были только лекарством от тех агрессивных припадков, которые случались со стороны российско-террористических группировок", - сказал он.

Также глава государства попросил не верить в то, что якобы нашим воинам запрещено стрелять в ответ.

"Когда есть реальная потребность, когда нет альтернативы, когда нет другого выхода все необходимые приказы уже поступили и безупречно выполняются. И под Авдеевкой это было доказано! ", - резюмировал он.