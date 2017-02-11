Список претендентов на должности заместителей главы Николаевского облсовета

11.02.17 09:24Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Вот уже более полугода глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко пребывает на своем посту в гордом одиночестве — в силу целого ряда обстоятельств, заместителей у нее нет. Да и саму Викторию Викторовну депутаты периодически пытаются сместить, хотя и безуспешно.

Между тем, борьба за кресла ее заместителей не прекращается ни на минуту. Бороться действительно есть за что: с одной стороны делать ничего не надо, с другой — статусная должность, кабинет, хорошая зарплата.

А при удачном стечении обстоятельств, например, если Москаленко все же снимут, можно попытаться запрыгнуть и в ее кресло. Так что за последние полгода как минимум десяток депутатов претендовали на вакантные должности замов Москаленко.

Не прекращается эта борьба и сейчас. Поговорив на условиях анонимности с депутатами разных фракций, «Новости-N» выяснили кто же сегодня главные претенденты на замов.

Список получился из 5 человек:

Иван Кухта (БПП)

Андрей Кротов (Оппозиционный блок)

Пётр Паламарюк (внефракционный)

Александр Катрич (Батькивщина)

Оксана Солтыс (Оппозиционный блок)

Фамилии даны в «рейтинговом» порядке — первым назван тот, у кого стать замом самые высокие.

Список довольно пестрый и, словно в зеркале, отражает всю противоречивость николаевского облсовета. Здесь и «непримиримы» Иван Кухта, ушедший с поста главы фракции после скандала с депутатом Федором Барной; и покинувший взрастивший его «Оппозиционный блок» Петр Паламарюк; и обвиненный недавно в коррупции Александр Катрич; и даже бывшая миссис «чего-то там» Оксана Солтыс.

К этим фамилиям вполне можно добавить еще 5-6 претендентов, которые затаились, переговоров пока не ведут, но при благоприятном стечении обстоятельств также готовы побороться за удобные кресла замов.

Вполне возможно, что вопрос избрания заместителей будет вынесен уже на ближайшую сессию, намеченную на 23 февраля. Не все же Москаленко тащить этот «тяжелый воз» на своих хрупких женских плечах.

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Суббота, 11.02.2017

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