Нардеп заговорил о желании власти уничтожить идею электронного декларирования

Народный депутат от фракции «Народного фронта» Игорь Гузь заявил, что никакого продвижения в расследовании е-деклараций не наблюдается, а саму идею пытаются дискредитировать в обществе

Новость передает «Пресса Украины».

Гузь сразу же предложил изменить ответственность за неуплату налогов с уголовной на обычную уплату в государственный бюджет соответствующей суммы.

«Даже если так, когда ты задекларировал 300 млн, а не уплатил 50 млн налогов, заплати сейчас в государственный бюджет, и тебя лишат уголовной ответственности, это уже будет что-то. Но ничего нет. Я считаю, что сейчас пытаются специально дискредитировать саму идею», - отметил нардеп.

Более того, он отметил, что в случае продолжения такой же ситуации с проверкой электронных деклараций придется принимать определенные кадровые решения в отношении руководства ответственных лиц.

«В принципе, если это будет продолжаться, надо принимать меры: либо кадровые в отношении руководства НАПК, или каких-то других, вносить изменения в действующее законодательство.

Я считаю, что на самом деле это очень важная тема открытости украинского общества, а власти дискредитируют», - заявил Гузь.

Напомним, Сергей Лещенко отметил, что сотрудники Назка и СБУ не занимаются своими прямыми обязанностями, а только занимаются политическими преследованиями активистов и нардепов.