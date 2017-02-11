Проект постановления об отставке Гройсмана исчез с сайта Рады

11.02.17 08:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Зарегистрированный в пятницу, 10 февраля, проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста Премьер-министра Украины пропал с сайта парламента.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно опубликованной на сайте Верховной Рады Украины информации о внесении «Проекта постановления об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б.» (№6076) авторства 11 нардепов от фракции «Батькивщина», в том числе ее лидера Юлии Тимошенко, а также внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова.

По состоянию на 17:00 говорилось, что проект «передан на рассмотрение руководства». Тексте проекта постановления, а также какие-либо сопроводительные документы к нему на то время отсутствовали.

Вместе с тем, спустя некоторое время название проекта постановления №6076 было изменены на «Проект постановления», дополнительная опубликованная раннее информация (инициаторы, профильный и прочие комитеты) была убрана.

В графе прохождения проекта постановления также была убрана информация о передаче его на рассмотрение руководства и значилось, что он «получен Верховной Радой» (предыдущий этап прохождения документа).

Уже вечером при попытке обновить страницу с проектом постановления указывается, что «Законопроект не найден!».

В то же время, при повторном заходе на сайт Верховной Рады под №6076 значится иная законодательная инициатива: «Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы».

При этом в партии «Батькивщина» заявили, что «требуют разъяснений от аппарата Верховной Рады и возвращения проекта постановления на официальный сайт парламента».

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