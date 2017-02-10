Оккупанты РФ высмеяли намерение Украины устроить стрельбы у Крыма

Представители российской власти отреагировали на планы Минобороны Украины организовать ракетные учения с применением «Буков» у границ с Крымом. Говорят, что Киев «поджал хвост» перед Москвой и «играет в войнушки».

Новость сообщает «Пресса Украины».

Депутат Госдумы, который является выходцем из Крыма, Руслан Бальбек обратил внимание на то, что ракетные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» пройдут в Херсонской области, вдали от админграницы с Крымом. И выпущенные в воздух ракеты могут угрожать только пассажирским украинским и международным авиарейсам.

«Украина «поджала хвост» и теперь сотрясает воздух только учениями, не превышающими дальности более 30 км», - иронизирует Бальбек.

Оккупационные власти Крыма тоже успели отреагировать по поводу украинских стрельб на Херсонщине. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что крымчанам это не угрожает и Россия способна защитить их как своих граждан.

По его мнению, необходимы внешнеполитические меры, чтобы в будущем предотвратить подобные учения.

«Международному сообществу пора остановить провокационные попытки украинских властей развязать конфликт. Их игру в войнушки у границ полуострова пора пресечь», - сказал он.