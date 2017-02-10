Трамп поблагодарил Грибаускайте за поддержку целостности Украины

Президент США Дональд Трамп отправил поздравительное письмо президенту Литвы Дале Грибаускайте, в котором поздравил страну с праздником восстановления государства, поблагодарил за помощь Украине, а также похвалил за увеличение расходов на оборону.

Трамп отметил, что «Литва является лидером в продвижении демократии и укреплении трансатлантического сообщества»

«Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации энергоисточников способствуют достижению нашей общей цели – повышению безопасности в Европе и в регионе», — сказано в письме.

Президент США также похвалил Литву за увеличение финансовой оборонной сферы.

«Литва является ценным союзником НАТО, который привержен обороне нашей общей безопасности. Об этом свидетельствует увеличение расходов на оборону Литвы», — пишет Трамп в письме.

Президент США также говорит о том, что «вклад Литвы в совместные усилия в Афганистане и в борьбе с «Исламским государством» демонстрирует обязательство по достижению глобальной безопасности».