27.01.17 23:50410
Трамп поблагодарил Грибаускайте за поддержку целостности Украины
|10.02.17 20:03
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Президент США Дональд Трамп отправил поздравительное письмо президенту Литвы Дале Грибаускайте, в котором поздравил страну с праздником восстановления государства, поблагодарил за помощь Украине, а также похвалил за увеличение расходов на оборону.
Президент США Дональд Трамп отправил поздравительное письмо президенту Литвы Дале Грибаускайте, в котором поздравил страну с праздником восстановления государства, поблагодарил за помощь Украине, а также похвалил за увеличение расходов на оборону.
Трамп отметил, что «Литва является лидером в продвижении демократии и укреплении трансатлантического сообщества»
«Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации энергоисточников способствуют достижению нашей общей цели – повышению безопасности в Европе и в регионе», — сказано в письме.
Президент США также похвалил Литву за увеличение финансовой оборонной сферы.
«Литва является ценным союзником НАТО, который привержен обороне нашей общей безопасности. Об этом свидетельствует увеличение расходов на оборону Литвы», — пишет Трамп в письме.
Президент США также говорит о том, что «вклад Литвы в совместные усилия в Афганистане и в борьбе с «Исламским государством» демонстрирует обязательство по достижению глобальной безопасности».