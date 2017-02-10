В Раде зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана

10.02.17 18:46Сколько просмотров этой статьи93Сколько комментариев этой статьи0

Отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана инициировали нардепы от "Батьківщини" во главе с лидером фракции Юлией Тимошенко.

10 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает сайт парламента. Текст законопроекта пока отсутствует.

Отставку премьера инициировали члены фракции "Батьківщина" во главе с Юлией Тимошенко и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

Правительство Гройсмана было назначено 14 апреля 2016 года.

6 февраля лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что при наличии в парламенте политической воли есть возможность высказать недоверие правительству премьер-министра Владимира Гройсмана.

Работу премьер-министра политик назвала "крайне неудовлетворительной". Тимошенко сообщила, что ее фракция готова выступить с инициативой об отставке правительства.

В соответствии с законом "О Кабинете Министров" предложение об отставке правительства может внести либо президент, либо не менее 150 депутатов. Чтобы отправить Кабмин в отставку, за резолюцию о недоверии должны проголосовать минимум 226 депутатов.

Похожие новости

01.02.17 10:16Кличко: Я полностью против допинга и поддерживаю случайное тестирование

25.04.12 13:22Тимошенко объявила голодовку, заявив об избиении (видео)

24.10.11 12:16Генпрокуратура "оживила" дело Тимошенко по деньгам ЕЭСУ

20.04.11 17:06Декларация Ю.: кто на свете всех честнее?

20.02.10 13:32Пока суд да дело… Зачем Ю.Тимошенко был нужен фарс с иском к протоколу ЦИК

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 10.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В США обнаружили загадочную «космическую капсулу»

20:56Оккупанты РФ высмеяли намерение Украины устроить стрельбы у Крыма

20:45Полиция задержала вора в законе (видео)

20:40«Афганцы» и сегодня в боевом строю

20:38Ученые назвали животных, способных пережить апокалипсис

20:03Трамп поблагодарил Грибаускайте за поддержку целостности Украины

19:48В Николаеве выложили горящее сердце

19:30Динамо наказали за поведение болельщиков

19:21В Николаеве двое молодчиков избили и ограбили парня и девушку

19:13НАПК утвердило новый порядок проверки электронных деклараций

19:00Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет – Розенко

18:46В Раде зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана

18:32На Черниговщине военный арматурой убил своего сослуживца

18:18МБК «Николаев» расстался с двумя баскетболистами

18:10В Анкаре заявили, что в Москве знали о нахождении турецких военных в точке авиаудара

18:00Николаевский предприниматель рассказал о коррупции в облсовете

17:54Украина проведет стрельбы из Буков у Крыма

17:50Бэйл может восстановиться к ответной игре с Наполи

17:35Список и количество вакцин, которые есть в Николаевский области

17:21Порошенко пообещал повышение пенсий

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.01.17 23:50410

Как выбрать столы для офиса

28.01.17 08:001190

Луценко: Убитые копы в Княжичах сами грабили дом

28.01.17 08:101260

Умер британский актер Джон Херт

28.01.17 08:161130

На Закарпатье обстреляли дом экс-главы милиции

Самые читаемые

29.01.17 19:256880

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006240

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506140

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284440

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама