В Раде зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана Отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана инициировали нардепы от "Батьківщини" во главе с лидером фракции Юлией Тимошенко. 10 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает сайт парламента. Текст законопроекта пока отсутствует. Отставку премьера инициировали члены фракции "Батьківщина" во главе с Юлией Тимошенко и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов. Правительство Гройсмана было назначено 14 апреля 2016 года. 6 февраля лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что при наличии в парламенте политической воли есть возможность высказать недоверие правительству премьер-министра Владимира Гройсмана. Работу премьер-министра политик назвала "крайне неудовлетворительной". Тимошенко сообщила, что ее фракция готова выступить с инициативой об отставке правительства. В соответствии с законом "О Кабинете Министров" предложение об отставке правительства может внести либо президент, либо не менее 150 депутатов. Чтобы отправить Кабмин в отставку, за резолюцию о недоверии должны проголосовать минимум 226 депутатов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама