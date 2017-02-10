27.01.17 23:50410
В Анкаре заявили, что в Москве знали о нахождении турецких военных в точке авиаудара
|10.02.17 18:10
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В Генштабе вооруженных сил Турции сообщили, что турецкие военные находились в точке, по которой российский истребитель нанес ракетный удар, в течение 10 дней и не меняли место дислокации.
В Генштабе вооруженных сил Турции сообщили, что турецкие военные находились в точке, по которой российский истребитель нанес ракетный удар, в течение 10 дней и не меняли место дислокации.
В Генштабе вооруженных сил Турции сообщили, что российская сторона знала о расположении турецких военных в зоне нанесения авиаудара на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Генштаба.