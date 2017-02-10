В Анкаре заявили, что в Москве знали о нахождении турецких военных в точке авиаудара

В Генштабе вооруженных сил Турции сообщили, что турецкие военные находились в точке, по которой российский истребитель нанес ракетный удар, в течение 10 дней и не меняли место дислокации.

В Генштабе вооруженных сил Турции сообщили, что российская сторона знала о расположении турецких военных в зоне нанесения авиаудара на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Генштаба.