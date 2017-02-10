Турция заверила в непризнании Крыма российским

Анкара также заявила, что участие в Турецком потоке вместе с Россией не является шагом против Украины.

Турция "ни в коем случае" не признает аннексию Крыма Россией, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

"Мы ни в коем случае не признаем аннексию Крыма. Кроме того, мы хотим, чтобы как можно скорее закончились столкновения на востоке Украины", - сказал он.

По его словам, особым приоритетом для Анкары является положение крымских татар на полуострове.

"Среди наших основных приоритетов остается пребывание крымских татар в Крыму, сохранение их идентичности и защита их прав и интересов", - отметил глава турецкого МИД. Чавушоглу также заявил, что участие его страны в проекте Турецкий поток по строительству трубопровода совместно с Россией не является шагом против Украины.

"Поток имеет для нас большое значение. Мы являемся участниками этого проекта. Но также есть страны, у которых этот проект вызывает дискомфорт. Кроме того продолжаются поставки газа в европейские страны по территории Украины.

Мы не хотим предпринимать шагов против какой-либо страны и не расцениваем вопрос с этой точки зрения.", - отметил он. Министр также добавил, что поговорил об этом с президентом Петром Порошенко.

"Кроме того, вчера вечером, мы с президентом Порошенко обсуждали вопрос, каким образом Украина может принять участие в реализации проекта Tanap (Трансанатолийский газопровод, - ред.)", - сказал он.

Ранее турецкий президент заявлял, что Турция не может бросить соотечественников в Крыму. Также отметим, что на днях российский президент ратифицировал соглашение по Турецкому потоку.

Напомним, Турецкий поток предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря.