27.01.17 18:151730
Турция заверила в непризнании Крыма российским
|10.02.17 17:07
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Анкара также заявила, что участие в Турецком потоке вместе с Россией не является шагом против Украины.
Анкара также заявила, что участие в Турецком потоке вместе с Россией не является шагом против Украины.
Турция "ни в коем случае" не признает аннексию Крыма Россией, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
"Мы ни в коем случае не признаем аннексию Крыма. Кроме того, мы хотим, чтобы как можно скорее закончились столкновения на востоке Украины", - сказал он.
По его словам, особым приоритетом для Анкары является положение крымских татар на полуострове.
"Среди наших основных приоритетов остается пребывание крымских татар в Крыму, сохранение их идентичности и защита их прав и интересов", - отметил глава турецкого МИД. Чавушоглу также заявил, что участие его страны в проекте Турецкий поток по строительству трубопровода совместно с Россией не является шагом против Украины.
"Поток имеет для нас большое значение. Мы являемся участниками этого проекта. Но также есть страны, у которых этот проект вызывает дискомфорт. Кроме того продолжаются поставки газа в европейские страны по территории Украины.
Мы не хотим предпринимать шагов против какой-либо страны и не расцениваем вопрос с этой точки зрения.", - отметил он. Министр также добавил, что поговорил об этом с президентом Петром Порошенко.
"Кроме того, вчера вечером, мы с президентом Порошенко обсуждали вопрос, каким образом Украина может принять участие в реализации проекта Tanap (Трансанатолийский газопровод, - ред.)", - сказал он.
Ранее турецкий президент заявлял, что Турция не может бросить соотечественников в Крыму. Также отметим, что на днях российский президент ратифицировал соглашение по Турецкому потоку.
Напомним, Турецкий поток предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря.