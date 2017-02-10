Дело Майдана: Минобороны сожгло журнал переговоров

Журнал учета переговоров времен Евромайдана уничтожили.

В Гепрокуратуре заявили об уничтожении в Минобороны журнала учета секретных телефонных переговоров руководства во время Евромайдана. Об этом говорится в определении суда от 31 января, передают Українські Новини.

Генпрокуратура исследует обстоятельства организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 года антитеррористической операции в центральной части Киева силами личного состава СБУ и МВД.

"Досудебным расследованием установлено, что для подготовки и проведения запланированной незаконной антитеррористической операции в центральной части Киева привлекались силы и средства Вооруженных сил Украины.

Для коммуникации между собой и организации использования сил и средств ВСУ бывшие руководители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ в январе-феврале 2014 года использовали средства открытой и закрытой связи", - говорится в судебном документе.

Фиксация телефонных разговоров проводилась на коммутаторах открытой и засекреченной связи в журналах учета телефонных переговоров абонентов.

Согласно письму воинской части А0106 Министерства обороны от 13 января 2017 года в январе-феврале 2014 года на коммутаторе открытой связи министерства велся соответствующий журнал учета переговоров, который по состоянию на данный момент есть в наличии.

"Вместе с этим, журнал учета переговоров, который велся в 2014 году на коммутаторе засекреченной связи, уже уничтожен", - говорится в определении.

Напомним, ранее суд запретил операторам удалять данные времен Майдана.