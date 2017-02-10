Украинцы забирают депозиты из банков

10.02.17 15:45Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В январе уменьшился объем депозитов в гривне и в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках в январе 2017 года снизился на 2,3%, до 415,9 миллиардов гривен. Согласно оперативным данным Нацбанка Украины, валютные депозиты также сократились – на 1,8, до 13 миллиардов долларов.

"Весомым фактором снижения остатков по депозитам в январе выступил эффект высокой базы в декабре 2016 года, обусловленный значительными бюджетными расходами в конце года, в том числе авансовой выплатой пенсий, а также рекордным возмещением налога на добавленную стоимость денежными средствами", – пояснили в НБУ.

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Пятница, 10.02.2017

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