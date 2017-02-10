"Убийцу Гиви" назвали фейком

10.02.17 15:11Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Экс-соратник Гиви заявил, что его страницу взломали.

Бывший так называемый военнослужащий ДНР Игорь Мыльцев опроверг причастность к убийству Михаила Толстых (Гиви).

Ранее СМИ сообщали, что Мыльцев с позывным "Француз" обратился в редакцию Новой Газеты и объявил себя виновным в смерти Михаила Толстых (Гиви).

Позже на его странице в социальной сети Вконтакте появилась запись с признанием своей вины, а также угрозы в адрес нынешнего лидера ДНР Захарченко. Но позже Мыльцев заявил, что не имеет отношения к опубликованным материалам. Он заявил, что страница в соцсети не принадлежит ему уже больше года.

Мыльцев утверждает, что в сентябре 2016 года его профиль Вконтакте взломали. Спустя некоторое время к нему обратились с предложением вернуть доступ. Об этом они написали Мыльцеву на второй аккаунт, заявив, что сочли взломанную страницу очень интересной. Сейчас на странице своего настоящего аккаунта мужчина призывает заспамить свой старый аккаунт, чтобы его заблокировали.

Мыльцев также рассказал, что никогда не встречался с Гиви лично и не имеет никакого отношения к подразделению "Сомали".

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