Россия нанесла удар по турецким военным: причины, кто виноват

10.02.17 16:10Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Российские военные объяснили, почему стреляли по турецким военнослужащим.

Как заявили в Генштабе РФ, причиной случайного бомбометания российской авиагруппы по территории, на которой находились военнослужащие турецкой армии, стала несогласованность координат во время утренней операции. Сирийская оппозиция и турецкие военные попали под удар российской авиации в окраинах Эль-Баба.

После этого инцидента состоялся разговор начальников генштабов РФ и Турции Валерия Герасимова и Хулуси Акара, в ходе которого было принято решение экстренно провести работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий в Сирии. Военные договорились о более тесной координации совместных действий и обмене информацией об обстановке на земле.

Генштаб РФ выпустил официальное заявление, в котором говорится, что действия российских военных были непреднамеренными. Российские власти «выразили соболезнования и сожаление из-за случившегося».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с тем, что ВКС РФ нанесли удар по турецким военным в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона признала факт ошибки на разных уровнях.

«Турецкая сторона с удовлетворением встретила ту позицию, которую РФ заняла с самого начала, когда произошел инцидент», - отметили в Генштабе Турции после того как свою позицию по поводу произошедшего озвучила Москва.

Уже известно, что сирийская оппозиция и турецкие военные заняли окраины Эль-Баба. Они готовы после освобождения этого города идти на Ракку и Турция подготовила детальный план операции. Именно в окрестностях Эль-Баба и попали под авиаудар силы вооруженной оппозиции и турецкие военнослужащие. В ходе этого авиаудара погибли трое турецких военных.

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Пятница, 10.02.2017

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