Военное положение в Украине: Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации на Донбассе

Киев может ввести военное положение при ухудшении ситуации на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «1+1».

«Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро», - заявил Климкин.

О том, что необходимо ввести военное положение в Донбассе ранее заявила также лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Но позднее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

Как оказалось, Киев все же не исключает возможности введения военного положение. При этом, по словам Климкина, «само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения».

Климкин объяснил, что право объявить военное положение в стране имеет Совет национальной безопасности и обороны Украины. И именно СНБО будет решать ухудшилась ли ситуация на Донбассе так, что уже пора вводить военное положение.

Напомним, в конце января и Киев, и ополченцы заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения. Стороны обвиняют друг друга в увеличении обстрелов, а также о попытках наступления в районе Донецка.