Апелляционный суд США отказался возобновлять действие иммиграционного указа Трампа

10.02.17 11:58Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Апелляционный суд США вынес решение не возобновлять действие иммиграционного указа Дональда Трампа, которым он пытался запретить въезд на территорию страны граждан из семи стран с преобладающим мусульманским населением.

Теперь администрации Трампа придется доказывать правомочность указа перед Верховным судом США.

Стоит заметить, что это решение принимал апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния), являющейся самым крупным среди подобных судов в США, а также наиболее либеральный, так как большинство его судей были назначены президентами-демократами.

Свое решение суд основывал на том, что Минюст не представил схемы того, как можно отменять и возобновлять действие указа частично, а также не привел доказательств опасности, угрожающей гражданам США при въезде в страну мусульман.

Наряду с этим судьи подчеркнули, что Минюст пытался обосновать позицию по поводу того, что действия президента в этом случае не должны подвергаться сомнению, поскольку это дело касается речь национальной безопасности.

Президент Трамп отреагировал на вердикт суда в своем Twitter: «Увидимся в суде, на кону - безопасность нашей страны!» Также он назвал это решение политическим и выразил уверенность, что в итоге его администрация одержит победу в этой тяжбе.

Напомним, что Указ президента США «О защите страны от въезда иностранных террористов» был подписан 27 января и за первые дни работы новой администрации стал самым резонансным решением. Согласно документу прием беженцев должен быть приостановлен: из Сирии - на неопределенный срок, из других стран - на 120 дней. На 90 дней был запрещен въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность». Это указ вызвал бурю протестов в США и по всему миру.

3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле ввел временный запрет на исполнение указа Трампа. Распоряжение суда касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует по всей стране.

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