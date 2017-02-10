Почему уволился предыдущий директор КП «Международный аэропорт «Николаев»

КП «Международный аэропорт «Николаев» имеет текущую задолженность перед «Николаевоблэнерго» в размере 6,4 млн.грн. и 2,5 млн. грн. лимита.

Об этом «Новостям-N» в комментарии рассказал бывший исполняющий обязанности директора КП «Международный аэропорт «Николаев» Андрей Семёнов.

По словам экс-директора, в декабре сотрудники аэропорта намеревались перекрывать дорогу, но заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь попросил этого не делать.

-При этом не из областного, не из городского бюджета нам не дали ни копейки на хоть какое-то содержание аэропорта, - поделился проблемами КП Семёнов.

Экс-директор сообщил, что 19 января «Николаевоблэнерго» прибыло «отрезать свет», потому что у аэропорта текущая задолженность составляет 6,4 млн. грн. и 2,5 млн. грн. Лимита.

У нас есть так называемые контрагенты, это вышки Лайф, МТС, «Дьюти-фри», которые платили 1500-1700 грн. в месяц, чтобы за ними сохранялось место, но эти деньги снимать нельзя, так как они идут на расчетный счет, а счета арестованы, - рассказал экс-директор.

Андрей Семёнов хотел открыть счета для того, чтобы хоть как-то помочь предприятию, но его предупредили об уголовной ответственности.

Помимо арестованных счетов и долгов, вся техника, имеющаяся у аэропорта, находится в аренде. Весь период, пока задолженность росла, работники выполняли работу по заказу, оплата которой шла частично на погашение текущей задолженности за электричество, а 20-30 тыс. грн - на заработную плату сотрудникам, в основном - охранникам.

Семенов рассказал, что самая большая проблема — отключение электричества. После остановки питания перестанет работать сигнализация, крайне важная для аэропорта.

У нас есть отдаленные объекты, закрытые помещения, которые находятся не на самой территории КП. Если вдруг что-то случается с этим объектом, то срабатывает сигнализация и сотрудники могут сразу приехать на место. Но если сигнализация не сработает, то люди не будут знать о том, что нужно ехать. Более того, у нас и ехать не на чем, элементарно нет топлива. В аэропорту всего было 80 литров топлива, - рассказал Семенов.

Письма с сообщением о том, что стратегический объект будет отключен от электроэнергии и останется без сигнализации, экс-директор направлял главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко, губернатору области Алексею Савченко, в Нацполицию, СБУ, но ответа и действий никаких не было.

Как рассказал нам Андрей Семёнов, он пытался хоть как-то спасти предприятие, но у него везде были «связаны руки». Во всём происходящем на КП он винит безразличие вице-губернаторов Вячеслава Боня и Александра Кушнира, которые попросту не хотели реагировать на все его просьбы, письма.

В связи со всем этим, Семёнов написал заявление об уходе, но не по собственному желанию, а так как вторая сторона (облгосадминистрация) не выполняла свои обязанности.