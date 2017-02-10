Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с иностранными лидерами

10.02.17 09:25Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Администрация США изучает, каким образом в прессе появляется информация о телефонных разговорах президента Дональда Трампа с иностранными лидерами, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу", — цитирует Спайсера газета The Hill. По его словам, "некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов".

Представитель Белого дома не уточнил, какого рода расследования проводятся. В то же время он подчеркнул, что глава государства лично обеспокоен сложившейся ситуацией. "Конечно, он обеспокоен этим. Сам факт того, что он не может вести переговоры без утечек вызывает опасения", — сказал он.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп назвал неудачным договор СНВ-3. В ходе регулярного брифинга Спайсер отказался обсуждать тему, отметив, что это была частная беседа между двумя лидерами.

Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп жестко разговаривал с премьер-министром Австралии и президентом Мексики. Сам глава американской администрации позднее опровергал эти сообщения.

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