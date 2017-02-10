Захарченко: Украина не знает с кем связалась (видео)

Лидер самопровозглашенной ДНР обвинил Киев в дестабилизации обстановки и заявил о мести за смерть Гиви.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к "непродуманному наступлению", однако сепаратисты будут готовиться и отомстят за смерть комбата Сомали, передает Донецкое агентство новостей.

В видеоролике, посвященном поездке Захарченко на передовую, он сообщил, что сепаратисты отомстят за смерть командира подразделения Сомали Михаила Толстых (Гиви), в которой обвиняет украинскую сторону.

"Нас вынуждают отомстить за Мишку. Это срыв Минских соглашений в первую очередь. А во-вторых, это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за Гиви мы в любом случае отомстим", − заявил Захарченко.

В видео также слышно, что Захарченко дает указания боевикам о том, откуда вести обстрелы и говорит, что "Украина еще не знает с кем она связалась".

Апелляционный суд Киева заочно арестовал Захарченко. Его подозревают в терроризме.